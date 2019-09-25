В Петербурге и Ленобласти начинается нерест. У рыбаков осталось шесть дней

В водоёмах Петербурга и Ленинградской области начинается нерестовый сезон. На то, чтобы порыбачить, у любителей остаётся чуть меньше недели: традиционное ограничение на ловлю вступает в силу с 1 октября и завершится 30 ноября.

Напоминание о том, что нарушителей ждут штрафы от двух до пяти тысяч рублей и конфискация судна, опубликовало Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. В особых случаях рыбаков могут привлечь к уголовной ответственности.

В осенний период нужно быть внимательными с экипировкой и ознакомиться с тем, какая именно рыба становится запретной. Так, во всех водоемах нельзя трогать кумжу и другие виды лососевых.