Госдеп США не смог объяснить невыдачу виз российской делегации в ООН

Американский Государственный департамент заявил, что серьезно относится к своим обязательствам в ООН, однако в вопросе невыдачи документов российским делегатам не стал вдаваться в подробности.

«Визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке, и информация о них является конфиденциальной», – цитирует 25 сентября заявление американской стороны РИА «Новости».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что документы для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН не были представлены по «техническим причинам».

Десять российских дипломатов не получили визы. Российская сторона расценивает произошедшее как «возмутительную акцию, не имеющую объяснений и оправданий». В российском МИД заявили, что поведение американской стороны – это невыполнение международных обязательств.