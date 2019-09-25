Конкуренция в морге. УФАС пригрозило Смольному антимонопольным делом из-за нарушений при оказании ритуальных услуг

Петербургское УФАС России выдало комитету имущественных отношений (КИО) и комитету здравоохранения Смольного предупреждение. В нем ведомство настоятельно рекомендовало Смольному прервать деловые связи СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) и ООО «Р.И.П.», которые ранее были уличены в нарушении антимонопольного законодательства при оказании ритуальных услуг.

Как сообщила пресс-служба ведомства 25 сентября, коммерческая компания «Р.И.П.» безвозмездно предоставила помещения на Шафировском проспекте государственному учреждению БСМЭ, взамен получив доступ к информации о потенциальных заказчиках ритуальных услуг. Кроме того, подведомственное учреждение комздрава сдало в аренду часть своих помещений на Екатерининском проспекте тому же РИПу. Иным хозяйствующим субъектам, оказывающим ритуальные услуги, доступ к ним закрыт. «В таких действиях бюджетного учреждения и коммерческой компании Санкт-Петербургское УФАС установило нарушение ч.4 ст.16 Закона о защите конкуренции. Законность решения антимонопольного органа подтверждена, в том числе, и Верховным судом», – отмечают в ведомстве.

Учредителем БСМЭ является Петербург в лице КИО. Координацию деятельности этого учреждения осуществляет Комздрав. Но органы власти «не предпринимают никаких действий по приведению в законное русло отношений между ней и «Р.И.П.», подчеркивают в УФАС.

До 1 декабря 2019 года ведомства должны выселить «Р.И.П.» с Екатерининского проспекта, а БСМЭ должно покинуть помещения на Шафировском, а также «предпринять любые иные действия, результатом которых будет исключение зависимости деятельности БСМЭ от волеизъявления коммерческой организации, а также обеспечение конкуренции на рынке ритуальных услуг. В случае неисполнения предупреждения комитетам грозит антимонопольное дело.