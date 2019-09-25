Никто, кроме него. Вячеслав Лебедев в третий раз назначен председателем Верховного суда

Члены Совета Федерации вновь назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда. В кресле ему предстоит просидеть ещё шесть лет. Кандидатуру 25 сентября поддержало большинство сенаторов, против высказались двое.

Как сообщают «Ведомости», Лебедев стал единственным кандидатом на должность, альтернативы не было.

Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 года. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014-м. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 года. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Сначала у Лебедева был конкурент. Заявление подал бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка Виктор Милехин, который в 2014-м уже пытался принять участие в конкурсе. Однако он снова не смог предоставить документы о том, что прошел квалификационный экзамен.