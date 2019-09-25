Михаил Кержаков защитит ворота «Зенита» в матче Кубка России против «Енисея»
Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 1/16 финала Кубка России против красноярского «Енисея».
С первых минут сыграют Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Запасные игроки: Александр Васютин, Леон Мусаев, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Максим Бачинский, Сергей Иванов, Илья Воробьев.
Отметим, что это первое появление вратаря Михаила Кержакова в стартовом составе с мая 2019 года. «Зенит» тогда проиграл «Ростову» в 29 туре чемпионата РПЛ со счетом 0:1. Читайте интервью Михаила Кержакова «Фонтанке».