Происшествия
Фигуранту «московского дела» Егору Жукову продлили меру пресечения из-за опасения преступной деятельности и уничтожения доказательств
Басманный суд столицы поддержал ходатайство обвинения о продлении меры пресечения до 27 декабря Жукову, а также Самариддину Раджабову.
«Необходимо провести дополнительные следственные действия, а обвиняемые на свободе «могут продолжить заниматься преступной деятельностью» или уничтожить доказательства», – об этом 25 сентября сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на решение суда.
Адвокат Жукова Илья Новиков посчитал ходатайство о продлении меры пресечения «отдельно незаконным и отдельно необоснованным».
Следствие настаивало на необходимости такого шага. «Без обеспечения контроля он [Жуков] может скрыться от следствия и суда и заниматься преступной деятельностью», – сообщил следователь, отметив, что у подозреваемого имеется загранпаспорт.
Прокурор, в свою очередь, заявил, что «причастность как Жукова, так и Раджабова подтверждается», поэтому разумным было бы продлить арест.
Поддержать Жукова к зданию суда пришли незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. Кроме того, на заседании заметили бывших фигурантов «московского дела» Даниила Конона и Владислава Барабанова.
Справка:
Жуков был задержан 2 августа за участие в несогласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов, прошедшем в Москве 27 июля. Жуков проходил по делу о массовых беспорядках и до недавнего времени находился под стражей по решению суда.
3 сентября Басманный суд отпустил студента под домашний арест. В этот же день Следственный комитет прекратил уголовное преследование Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Однако в ходе расследования был установлен другой эпизод «преступной деятельности» и возбуждено новое дело, на сей раз касающееся публичных призывов к экстремизму в Интернете (ст. 280 УК).
Речь идет о видеоролике, который Жуков разместил на YouTube в 2017 году. По данным СК, запись содержит «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов».