Фигуранту «московского дела» Егору Жукову продлили меру пресечения из-за опасения преступной деятельности и уничтожения доказательств

Басманный суд столицы поддержал ходатайство обвинения о продлении меры пресечения до 27 декабря Жукову, а также Самариддину Раджабову.

«Необходимо провести дополнительные следственные действия, а обвиняемые на свободе «могут продолжить заниматься преступной деятельностью» или уничтожить доказательства», – об этом 25 сентября сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на решение суда.

Адвокат Жукова Илья Новиков посчитал ходатайство о продлении меры пресечения «отдельно незаконным и отдельно необоснованным».

Следствие настаивало на необходимости такого шага. «Без обеспечения контроля он [Жуков] может скрыться от следствия и суда и заниматься преступной деятельностью», – сообщил следователь, отметив, что у подозреваемого имеется загранпаспорт.

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Прокурор, в свою очередь, заявил, что «причастность как Жукова, так и Раджабова подтверждается», поэтому разумным было бы продлить арест.

Поддержать Жукова к зданию суда пришли незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. Кроме того, на заседании заметили бывших фигурантов «московского дела» Даниила Конона и Владислава Барабанова.