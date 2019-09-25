ЦБ РФ отметил внушительный рост операций по картам. В Петербурге каждый второй платеж — безналичный

Жители Северо-Западного федерального округа (СЗФО) все активнее используют платежные карты для безналичной оплаты покупок. Всего в первом полугодии 2019 года держатели выпущенных в регионе карт оплатили по ним товары и услуги на 1,7 трлн рублей – рост на 23,5%, сообщает пресс-служба ЦБ РФ 25 сентября.

На долю безналичных транзакций в СЗФО пришлось 52,4% от общего объема операций по картам. А в Санкт-Петербурге – 51,7%. Оплату картами их держатели совершали в 12 раз чаще, чем снимали с них наличные. Рост популярности карт в качестве платежного инструмента в регуляторе связывают с развитием сети по их приему. В организациях торговли и услуг СЗФО установлено около 335,8 тыс. терминалов.