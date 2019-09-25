Отцовский подарок: сыновья миллиардера Мордашова получили акции золотодобывающей компании «для вхождения в курс дел»

Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, пишет 25 сентября РБК. 35% остались у отца.

О планах миллиардера передать акции СМИ сообщали еще в феврале 2019, а сам он говорил, что таким образом хочет обеспечить преемственность и вхождение сыновей в курс дел. Алексей Мордашов находится в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием в 20,4 млрд долларов.

Nordgold – международная золотодобывающая компания, её бизнес охватывает территории от Америки до Сибири. Компания владеет девятью действующими рудниками (пятью в России, двумя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает двумя проектами на стадии строительства и проектирования (Montagne d'Or во Французской Гвиане и «Гросс» в России), четырьмя проектами с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде.