В Стрельне трамвай пострадал, спасая пешехода от бетоносмесителя. «Миксер» пошел на таран

Авария с участием грузового автомобиля и трамвая произошла в Красносельском районе Петербурга днём 25 сентября. От жесткого соприкосновения «миксера» с вагоном пострадал пешеход.

Как сообщили в соцсетях, грузовик и трамвай не разъехались на проспекте Будённого рядом с Санкт-Петербургским шоссе. Судя по опубликованным фото, бетоновоз вошёл передними колёсами под трамвай, повредил обшивку.

В Горэлектротрансе «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 13:45, никто из пассажиров 36-го маршрута не пострадал, но совсем без травм не обошлось – досталось прохожему. Удар бетоносмесителя был такой силы, что вагон отклонило, он зацепил стоявшего рядом человека. По информации предприятия, пешеход отделался лёгкими травмами.

Реклама



Пока пострадавший электротранспорт отправляют в депо, трасса маршрута №36 сокращена до станции ЛЭМЗ.