Двенадцать моряков и десятки норвежцев попали в больницу из-за пожара на российском траулере

Полиция Норвегии сообщила, что пожар на судне «Бухта Наездник» привел к десяткам пострадавших.

«Российский траулер, расположенный в гавани в Тромсё, загорелся. Экипаж состоял из 29 человек. 12 членов экипажа были отправлены в отделение неотложной помощи», – сообщает 25 сентября телерадиокомпания NRK.

Пожар был настолько мощным, что дым распространился по северной части города. Полиция в своем твиттере объявила об эвакуации района. Кроме того, была закрыта портовая зона Тромсё.

«В больницу поступило двузначное число пациентов. В настоящее время у нас нет информации об ущербе», – сообщает пресс-служба норвежской полиции.