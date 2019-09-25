Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров: «Конечно, я вмешивался в выборы»

Спикер Заксобрания Петербурга, лидер городской «Единой России» Вячеслав Макаров прокомментировал обвинение председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой во вмешательстве в избирательный процесс.

«Конечно, я абсолютно согласен: я вмешивался в эти выборы. Я представляю "Единую Россию". Цель любой партии — завоевание власти. На этих выборах сражались все партии. Я делал все, чтобы кандидаты "Единой России" побеждали на этих выборах. Какие-то эмоциональные выражения оставим за скобками», — заявил он журналистам 25 сентября.

О том, что лидер петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров играл «неприглядную роль» в петербургском избирательном процессе, на заседании ЦИК в среду объявила Элла Памфилова. Она сказала, что вмешательство Макарова в выборы нанесло непоправимый урон «Единой России». Также среди политиков, которые вмешивались в ход муниципальных выборов в Петербурге, она назвала депутатов Госдумы Михаила Романова и Евгения Марченко.