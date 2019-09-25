Гендиректор «Зенита»: Сыграть в финале Лиги чемпионов в Петербурге - это мечта

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил возможные шансы команды из Петербурга сыграть в финале Лиги чемпионов в сезоне 2020/21 на «Газпром Арене».

«Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов», – заявил Медведев.

«Зенит» выступает в группе G c французским «Лионом», немецким «Лейпцигом» и португальской «Бенфикой». В матче первого тура петербуржцы сыграли на выезде вничью с «Лионом» (1:1).

В минувший вторник, 24 сентября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально выбрал петербургскую «Газпром Арену» для проведения финала Лиги чемпионов сезона в 2021 году. Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге — 68 тысяч зрителей.