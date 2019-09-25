Спасение Янтарной комнаты от китайских туристов могут поручить Сбербанку

Разработку системы продажи электронных билетов Екатерининского дворца, возможно, предложат специалистам Сбербанка, – об этом рассказала «Фонтанке» директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

«Мы склоняемся к тому, чтобы перейти исключительно на электронную продажу билетов в Екатерининский дворец, – сказала Ольга Таратынова. – На каждом билете будет указано точное время сеанса, при входе во дворец надо будет предъявлять паспорт, по которому билет был куплен». Директор музея отметила, что разработку системы осложнит то, что у ГМЗ «Царское Село» 16 категорий льготников, часть из которых имеет право посещать музей бесплатно.

«Предложение Министерства культуры сделать отдельный день для посещения музея иностранными туристами мы тоже рассмотрим, чтобы решить проблему с очередями, нужно экспериментировать», – сказала Ольга Таратынова.

Как ранее сообщала «Фонтанка», чтобы увидеть легендарную Янтарную комнату, в очереди у Екатерининского дворца в Пушкине летом приходится стоять 4-5 часов. Исправить ситуацию не помогает ни отдельный вход для туристических групп, ни электронная система продажи билетов. В ГМЗ «Царское Село» отмечают, что законных способов урегулировать вопрос нет: разделять туристов по национальному признаку музей не имеет права, а особенности Екатерининского дворца с его узкими коридорами не позволяют увеличить проходимость без ущерба для внутреннего убранства. 24 сентября Министерство культуры заявило, что проблему с перегруженностью ГМЗ «Царское Село», в частности из-за популярности Янтарной комнаты у китайских туристов, необходимо срочно решать.