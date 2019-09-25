«Двигаем прогресс вперед»: РПЦ бесплатно освящает ракеты на Байконуре и поддерживает космонавтов

Освящение ракет и беспилотных аппаратов, стартующих с Байконура, всегда проводят бесплатно, а между работниками Роскосмоса и служителями церкви «сложились тёплые отношения».

О взаимодействии двух структур в интервью РИА Новости 25 сентября рассказал настоятель байконурского храма святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергий Бычков.

«Абсолютно бесплатно. Я знаю, что в интернете пишут, что эта услуга [освящения] платная, на меня даже писали заявление в прокуратуру, но прокуратура проверила, и у меня есть копия результатов проверки, в которой указано, что я ничего не получаю», – уверил журналистов он.

Освящение ракет на космодроме проводится с 2000 года: cлужители церкви просят Бога благословить «труд тех людей, которые создавали ракету, кто её конструировал».

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Такую традицию приветствуют иностранные космонавты, многие из них сами подходят под благословение перед вылетом, отметил батюшка. По словам отца Сергия, руководство Роскосмоса, в свою очередь, заходит в храм до и после пуска ракеты, чтобы поставить свечи.

«Вы видите, мы поддерживаем Роскосмос, Роскосмос поддерживает нас. У нас сложились теплые и доверительные отношения. Общаемся с генеральными конструкторами, инженерами, рабочими на космодроме, находим с ними понимание, поддерживаем друг друга, а значит, двигаем прогресс вперед», – поделился служитель.