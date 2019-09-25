Глава ЦИК РФ заявила о фактах прямого вмешательства Макарова и депутатов Госдумы в петербургские выборы

В ходе заседания ЦИК 25 сентября глава комиссии Элла Памфилова заявила об имеющихся фактах прямого вмешательства в выборный процесс спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова и двух депутатов Госдумы от «Единой России».

По словам главы Центризбиркома, комиссия располагает фактами прямого вмешательства в процесс муниципальных выборов как со стороны главы петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова, так и депутатов Госдумы от «Единой России» Михаила Романова и Евгения Марченко. Оба в нижней палате парламента страны представляют Петербург. Это, добавила Памфилова, нанесло непоправимый ущерб партии власти.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли одновременно с губернаторскими 8 сентября. Чтобы подвести их результаты, избирательным комиссиям муниципальных образований потребовалось десять дней: кое-где окончательное решение не принимали вплоть до 18 сентября. За это время во многих муниципалитетах избиркомы устроили пересчет голосов, в результате которого оппозиционные кандидаты потеряли мандаты. Выборы вообще прошли с многочисленными скандалами: начиная с 8 сентября петербургский избирком получил 1600 обращений, касающихся голосования за кандидатов в органы местного самоуправления.