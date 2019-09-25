«От «Роял» до «Ангела». В какие медицинские клиники Петербурга силовики пришли без предварительной записи

Следственный комитет посетил пять частных медицинских центров Петербурга. Обыски коснулись и Москвы. Компании связаны с гражданином Израиля, а десятки фигурантов собирают в одно нехорошее сообщество.

Как уже сообщала «Фонтанка», утром 25 сентября Следственный комитет и оперативники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска начали обыски в пяти частных медицинских центрах Петербурга. По имеющейся информации, на данный момент проводятся 30 обысков, в том числе в десятках квартир подозреваемых. К тому же несколько обысков идет и в столице.

«Фонтанке» известно, что силовики пришли в клинику красоты «Роял Клиник» в центре «Великан Парк» в Александровском саду на Петроградской стороне и в «АнгелМед» на Лесном проспекте. Также обыски проходят в аналогичном медицинском центре на Фурштатской улице. Заметим, что все пять клиник имеют сайты, достойные офисы и активно рекламируются в Интернете. Что касается отзывов о них в социальных сетях, то здесь можно увидеть полярные взгляды на предоставляемые услуги: от назойливо-восторженных – «Лучше всяких похвал!» до агрессивно-негативных – «Это сплошной обман!». Последних больше.

Дозвониться до медицинских центров «Фонтанке» не удалось. Телефоны, указанные на сайте, выключены.

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По информации нашего издания, в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 – «Мошенничество в особо крупном размере», куда объединили более мелкие дела, возбужденные ранее по серии тех же мошенничеств. В материалах дел указано, что персонал этих клиник, не имея профильного образования, под видом оказания медицинских услуг обманывал клиентов. При этом создавая у них видимость тяжелых заболеваний и взимая деньги за лечение несуществующих болезней.

«Фонтанке» известно, что один из обысков проводится в квартире 48-летнего бизнесмена Михаила Фраймана. По версии следствия, он является организатором схемы, в которой участвовали остальные подозреваемые. По данным нашего издания, Фрайман имеет гражданство Израиля. Под боем находится и его гражданская супруга, которую следствие также подозревает в соучастии.

По уголовному делу проходят более 40 фигурантов. Как предсказали в следственном комитете Петербурга, «скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по двести десятой». Собеседник имел в виду статью 210 УК – «Преступное сообщество».