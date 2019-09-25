«Признать работу горизбиркома неудовлетворительной». ЦИК вынес вердикт в связи с муниципальными выборами в Петербурге

Существующая избирательная система Петербурга не способна обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК. Работа ГИК признана неудовлетворительной.

О решении Центризбиркома рассказала его глава Элла Памфилова. Самой комиссии предложено провести анализ выборов и представить результаты к 25 октября. Кроме того, Памфилова рассказала о ряде предложений ЦИК по изменению законодательства, которые должны встроить ИКМО в вертикаль избирательной системы, чтобы исключить версию о том, что участковые комиссии не зависимы от вышестоящих.

Претензий у ЦИК много, главное – упущения при формирования ИКМО. По словам Памфиловой, в 44 комиссиях с выборов 2014 года остались прежние председатели, в 22 — заместители глав, в 24 — секретари. «Вы формируете часть комиссий, а они в итоге игнорируют вас, отказываются выполнять указания или подают в суд. Вот апофеоз кадровой политики», – заявила глава ЦИК. Кроме того, речь идет о слабой информационной поддержке, а также низком уровне при подготовке решений по жалобам, крайне малом количестве протоколов административных нарушений, составленных к тому же «из-под палки».

Некоторые члены ЦИК предложили включить в решение комиссии пункт о выражении недоверия главе горизбиркома Виктору Миненко. Памфилова высказалась против, однако предположила, что Миненко «и сам созрел для того, чтобы написать заявление».

Элла Памфилова также сообщила, что предметом судебного оспаривания являются результаты выборов в 15 городских округах. Среди проблемных муниципалитетов Памфилова назвала «Остров Декабристов», «Коломну», «Сампсониевское», «Морские ворота» и другие. «Мы готовы, потому что вы были пассивны и сейчас пассивны — представить позицию Центризбиркома, если, мы надеемся, суд привлечет ЦИК», – заявила Памфилова, обращаясь к Виктору Миненко.