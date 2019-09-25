В Тромсё загорелся мурманский траулер «Бухта Наездник». Жителей города эвакуируют

Задымивший российский траулер вынудил норвежские экстренные службы начать эвакуацию людей из порта Брейвика в Тромсё. Об этом 25 сентября сообщает местная полиция в своём твиттере. «Пожар в порту Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление, проводится эвакуация жителей близлежащего района», – говорится в сообщении.

Breivika havn: brann i russisk tr?ler, kraftig r?ykutvikling p? stedet, evakuering av tilsluttende lokaliteter er iverksatt. — Troms politidistrikt (@polititroms) 25 сентября 2019 г.

Телерадиокомпания NRK сообщила, что сигнал о возгорании поступил в 10:59 по местному времени (11:59 мск). На предоставленных фотографиях видно, что пожар произошёл на судне «Бухта Наездник». По предварительным данным, команды на борту не было.

Из открытых данных следует, что рыболовецкий траулер принадлежит ПАО «Мурманский траловый флот».