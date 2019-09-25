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Общество
25.09.2019 13:48
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Эксперты: К 2100 году могут растаять 80% альпийских ледников, уровень моря может подняться на метр

Изменение климата представляет собой беспрецедентную угрозу для мировых ледников, снежного покрова и морей. К такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата IPCC, отчёт которой был представлен 25 сентября. Он пестрит пугающими прогнозами, связанными с последствиями неограничения выбросов парниковых газов, которые ведут к повышению температуры.

Драматические последствия наиболее отчетливо видны в Гренландии и Антарктике – скорость таяния ледников возрастает, заявили учёные. Исследователь из Метеорологического института Финляндии Тимо Вихма говорит, что самые тревожные данные в отчете получены из Антарктики, пишет Yle. Согласно отчету, крупнейший в мире континентальный ледник сокращается на 155 млрд тонн в год. В долгосрочной перспективе это окажет большое влияние на уровень моря.

В свою очередь, ледник материковой части Гренландии терял в среднем 278 млрд тонн в год в период с 2006 по 2015 год. "Изменение климата – это правда. Это происходит со скоростью и масштабом, которые мы не до конца понимаем", – говорит Томас Джул-Педерсен Иле, исследователь из Гренландского исследовательского центра по изменению климата. Датские ученые подсчитали, что Гренландия может потерять около 60% своей массы к 3200 году.

80% более мелких ледников – в Европе (в том числе Альпы), Восточной Африке, Андах и Индонезии – согласно прогнозам, могут исчезнуть к концу текущего столетия. Это окажет серьезное влияние не только на туризм, но и на доступ к чистой питьевой воде и производству гидроэнергии.

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Если объём выбросов продолжит расти в существующем темпе, уровень моря увеличится в среднем на 84 см к 2100 году по сравнению с началом 2000-х годов. Если выбросы резко сократить, повышение уровня моря может быть ограничено в среднем на 43 см к 2100 году. Под угрозу, в частности, попадают небольшие острова в Тихом океане, Китай, Индонезия, Бангладеш, Нидерланды и Флорида. По прогнозам учёных, уровень мирового океана может подняться более чем на 3,5 метра к 2300 году.

Если средняя температура поднимется на два градуса, Северный Ледовитый океан, вероятно, не будет покрыт льдом в сентябре раз в десять лет.

Коралловые рифы и целые экосистемы также находятся под растущей угрозой из-за более высоких температур и повышения кислотности морской воды – моря поглощают около 20-30 процентов углекислого газа, выделяемого человеком в атмосферу.

В докладе говорится, что сокращение выбросов парниковых газов и ископаемого топлива является ключевым фактором обеспечения устойчивости.

"Мы сможем удержать глобальное потепление намного ниже 2 градусов Цельсия, если осуществим беспрецедентные изменения во всех аспектах жизни общества, включая энергетику, землю и экосистемы, а также городскую инфраструктуру и промышленность. Амбициозная климатическая политика и сокращение выбросов, необходимые для реализации Парижского соглашения, также будут защищать океан и криосферу – и в конечном итоге поддерживать всю жизнь на Земле», – заявила сопредседатель рабочей группы IPCC Дебра Робертс.

«Специальный доклад об океане и криосфере в изменяющемся климате» был составлен более чем 100 исследователями из 36 стран, которые изучили около 7000 научных публикаций.

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