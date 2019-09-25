Заксобрание Петербурга продлило полномочия всех заместителей Беглова на фоне критики оппозиции и узнало о новых членах правительства

Депутаты петербургского Заксобрания продлили полномочия всех десятерых вице-губернаторов. Голосование по их кандидатурам прошло на заседании 25 сентября, передает корреспондент «Фонтанки».

Хотя имена заместителей губернатора остались прежними, в составе правительства произошли изменения: Александр Беглов включил в него главу Колпинского района Анатолия Повелия, председателя комитета по внешним связям Евгения Григорьева и руководителя комитета межнациональных отношений Олега Капитанова. Согласовывать кандидатуры этих членов правительства с депутатами устав города не требует.

Таким образом, если приглашаются три новых человека — правительство должны покинуть как минимум двое из тройки Рублевский – Головин – Шестериков. Александр Головин, по данным «Фонтанки», уходит не только из правительства, но и из комитета по транспорту.

Работу многих заместителей губернатора оппозиционные депутаты — главным образом, яблочник Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник — резко раскритиковали. Досталось вице-губернатору по внутренней политике Любови Совершаевой, куратору транспорта и инвестиций Эдуарду Батанову, ответственному за культуру Владимиру Кириллову.

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Сохранили свои должности Евгений Елин, Анна Митянина, Максим Шаскольский, Николай Линченко, Владимир Княгинин, Николай Бондаренко и Олег Марков.

Александр Беглов на критику отреагировал. «С пониманием отношусь к остаточной эмоциональности выступающих. Нас с вами избрали, у нас общие задачи и общая ответственность перед горожанами», — заявил он.

В противовес оппозиции на заседании выступили депутаты-единороссы, которые нечасто выходят на трибуну. «Я знаю Александра Дмитриевича (Беглова. — Прим. ред.) очень давно, это честный и порядочный человек. Наш город в надежных руках — его и его команды», — сказала Елена Рахова. «В городе есть избранный командир. Он набрал команду на благо жителей города, а вы тут устраиваете клоунаду», — попенял оппозиции Игорь Высоцкий.