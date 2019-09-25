«Частный и конфиденциальный характер». Зеленский рассказал о переговорах с Трампом

Зеленский не стал раскрывать детали состоявшегося телефонного разговора с американским коллегой, который, по сообщениям СМИ, пытался получить компромат на своего конкурента Джо Байдена.

«Президент Украины Владимир Зеленский не ответил, связаны ли американская помощь Украине и расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера», – сообщает 25 сентября CNN.

Украинский президент подчеркнул, что разговор носил «частный и конфиденциальный характер». При этом он уклончиво ответил «посмотрим» на просьбу прокомментировать желание Трампа опубликовать стенограмму.

Ранее СМИ сообщили о том, что американский президент намерен получить от Киева сведения по поводу коррупционных действий на Украине Хантера Байдена. Журналисты связывают заморозку финансовой помощи Украине с желанием получить компромат на предполагаемого кандидата от демократов.