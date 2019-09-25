Минюст России предложил разрешить взламывать квартиры для проверки газового оборудования и законности перепланировок

Министерство юстиции предложило дать судебным приставам право принудительного доступа в квартиры для проверки законности перепланировок и состояния газового оборудования. Это следует из проекта поправок в федеральный закон «Об исполнительном производстве», опубликованного 25 сентября на портале проектов нормативных актов.

Ведомство предложило на основании судебного решения по заявлениям сотрудников жилищного надзора наделить судебных приставов правом осуществлять принудительный доступ в помещения многоквартирных домов. Мера призвана решить проблемы надзора за соблюдением порядка переустройства и перепланировки квартир, а также обслуживания и ремонта внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

Присутствие понятых при осмотре станет обязательным. Кроме того, пристав-исполнитель будет обязан проконтролировать, чтобы в помещение не попали посторонние, а имущество осталось в сохранности.

Приставы также могут предложить истцу взять на себя расходы за взлом помещения с последующим судебным взысканием затрат с ответчика.