Кудрин изменил миссию Счетной палаты. Ведомство хочет влиять на власть и совершенствовать госуправление

Глава Счетной палаты оценивает российскую структуру государственного управления как слишком забюрократизированную.

«Когда я пришел аудитором, я посмотрел миссию Счетной палаты России: она заключалась в контроле за эффективным расходованием государственных средств бюджета. Мы переписали эту миссию. Мы сейчас считаем своей миссией совершенствование государственного управления в России», – цитирует 25 сентября заявление Алексея Кудрина РИА Новости.

По его словам, сотрудники государственного аудита должны «не идти за событиями», а создавать институциональную структуру. Кудрин убежден в необходимости усиления влияния на правительство для предотвращения кризисов.

В данный момент структура государственного управления, по его словам, забюрократизирована, поэтому не способна отвечать на стоящие перед ней вызовы.