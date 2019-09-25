Климкин: Украина останется в истории США страной, которая привела к процедуре импичмента

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "не очень веселой перспективой" тот факт, что Украина оказалась связана с началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", – написал он в Twitter. Климкин добавил, что теперь все понимают, "на что способна Украина".

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 сентября 2019 г.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси накануне объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Дональда Трампа оказывать давление на Владимира Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.