«Полная безнаказанность, все сошло с рук». «Фонтанка» «дозвонилась» до Эллы Памфиловой, и она уточнила происхождение проблем с выборами

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила петербургский ГИК в той кадровой политике, которую он проводила при формировании муниципальных избиркомов. Те, кто организовывали грязные выборы 2014 года, остались на своих местах.

«Я говорила о родовых травмах петербургских выборов, – напомнила 25 сентября Пафмилова в ходе заседания ЦИК. – Многие обиделись, особенно «Фонтанка». Речь идет о тексте издания с подзаголовком «Элла, алло», где участники выборов 25-летней давности вступались за их чистоту. По словам Памфиловой, она имеет в виду выборы 2014 годы, где «на каждом этапе возникали скандалы». «Вы формировали кадровую политику, – обратилась глава ЦИК к руководителю ГИК Виктору Миненко. – Вы от них не избавились, вы сформировали кадровый состав. Сидели те же во многом и формировали политику те же, усиленные безнаказанностью».

Памфилова признала, что ЦИК приходилось вмешиваться «на грани фола» и «поддавливать» горизбирком, чтобы улучшить ситуацию. «Мы вас найти часто не могли», – напомнила глава ЦИК.

Ранее стало известно, что в связи с муниципальными выборами в Петербурге в ЦИК поступило 1177 обращений. По 173 информация была направлена в правоохранительные органы, но никакого развития эта ситуация не получила.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли одновременно с губернаторскими 8 сентября. Чтобы подвести их результаты, избирательным комиссиям муниципальных образований потребовалось десять дней: кое-где окончательное решение не принимали вплоть до 18 сентября. За это время во многих муниципалитетах избиркомы устроили пересчет голосов, в результате которого оппозиционные кандидаты потеряли мандаты. Выборы вообще прошли с многочисленными скандалами: начиная с 8 сентября петербургский избирком получил 1600 обращений, касающихся голосования за кандидатов в органы местного самоуправления.