«Я стала звездой телеграм-канала "Незыгарь"». Депутаты переутвердили на должности политического вице-губернатора Совершаеву

Заксобрание Петербурга продлило полномочия вице-губернатора по внутренней политике Любови Совершаевой, которая курирует в правительстве выборы и связи со СМИ. Ее кандидатуру поддержали 44 депутата, трое высказались против, один воздержался, передает корреспондент "Фонтанки".

Раскритиковал работу Совершаевой с трибуны депутат от «Яблока» Борис Вишневский. «Мои ожидания полностью оправдались: у нас не было конкурентных выборов губернатора, вместо них горожане получили фарс. Информационное пространство по-прежнему забито "пригожинскими" помойками, непрерывно восхваляющими администрацию города и поносящими ее оппонентов. Телеканалы, подконтрольные Смольному, с Нового года прекратили предоставлять хоть какую-то возможность в своем эфире высказать точку зрения тем, кто скептически оценивает деятельность Александра Беглова. Я считаю, все это продолжится в худшей форме, если вы останетесь на должности», – обратился он к Любови Совершаевой.

Депутат от Партии роста Оксана Дмитриева, напротив, внутриполитического вице-губернатора горячо поддержала. Она сравнила петербургскую внутреннюю политику с "авгиевыми конюшнями", которые Любовь Совершаева, по мнению Дмитриевой, успешно расчищает.

Активную поддержку Любови Совершаевой выразил и депутат от "Единой России" Андрей Анохин. Позиция Бориса Вишневского и других критиков работы городской администрации, по мнению единоросса, "пронизана двойными стандартами".

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Лидер фракции "Справедливой России" Алексей Ковалев выразил надежду, что вице-губернаторы будут способны к диалогу с депутатами.

Любовь Совершаева заметила, что на протяжении избирательной кампании не прекращала демонстрировать открытость: «И поэтому, видимо, я стала звездой телеграм-канала "Незыгарь"».