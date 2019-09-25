«Потакали произволу». Памфилова назвала беззаконием ситуацию с бюллетенями в МО «Долгое Озеро»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что полиция в МО «Долгое Озеро» потворствовала беззаконию вместо того, чтобы препятствовать ему. Речь идет о том, что глава ИКМО вскрыла помещение с бюллетенями.

«Глава комиссии Светлова ворвалась, неправомерно вскрыла, – заявила Памфилова. – Кто помогал? Правоохранительные органы. Вместо того, чтобы обеспечить порядок, потворствовали, помогали творить произвол». Глава ЦИК отметила, что так этот вопрос не оставит и потребует дать оценку действиям органов, которые «потакали произволу».

Напомним, в МО «Долгое озеро» более суток после подсчета бюллетеней не вводили данные в систему ГАС «Выборы». Кандидаты от демократических сил, обнаружив расхождения в протоколах и данных ГАС после некоего тайного пересчета голосов, на который забыли пригласить ряд кандидатов и членов комиссий, заступили на круглосуточную вахту у ИКМО. В ночь в 12 на 13 сентября им удалось https://www.fontanka.ru/2019/09/12/170/ пройти в избирком и договориться с полицией о совместном дежурстве у опечатанной двери каморки с бюллетенями. Однако полчаса спустя правоохранители нарушили слово и с применением силы и жестким задержанием выставили кандидатов из помещения.

После того как лидеры региональных отделений четырех партий – «Яблока», ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой привлечь Следственный комитет к ситуации в ИКМО, в Петербург выехал представитель Центризбиркома, которому также не удалось попасть в ИКМО. И только 19 сентября Горизбирком изъял бюллетени у комиссии на хранение. Пачки были замотаны скотчем, но из 68 упаковок только 5 имели пломбы.