В Киришах второй раз за три дня горел завод «Сургутнефтегаза»

В Киришах снова горел завод «Сургутнефтегаза». Это уже второй пожар с начала рабочей недели. На сей раз тушить пришлось установку по переработке дизельной фракции.

По информации 47news, сигнал о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» поступил в МЧС в 11.35 25 сентября. Факелом горела установка по переработке дизельной фракции. Огонь взметнулся на высоту около 15 метров.

С возгоранием справились за десять минут силами местного пожарно-спасательного гарнизона.

Реклама



В пресс-службе «Сургутнефтегаза» снова отказались комментировать случившееся.

Напомним, рано утром 23 сентября на заводе горела технологическая установка по нефтепереработке. Площадь пожара составила 90 кв. метров.