Если не вернёте визы, отменим лотерею. Госдума хочет отменить в России розыгрыш грин-карт США в ответ на отказ пускать сенаторов и депутатов на Генассамблею ООН

Государственная Дума придумала из чего будет состоять «жёсткий ответ» на отказ США выдать визы группе российских парламентариев для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Одной из ответных мер может стать отмена лотереи на получение на территории РФ грин-карт США. Об этом в среду 25 сентября сообщил газете «Известия» зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

«Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание. Например, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи», – цитирует издание члена фракции «Справедливая Россия».

Вашингтон ежегодно разыгрывает грин-карты в рамках лотереи по всему миру, чтобы стимулировать иммиграцию в США людей из стран, жители которых слабо представлены в Америке. Грин-карта – удостоверение личности, подтверждающие право жить и работать с штатах.

Однако, если предложение депутатов Госдумы будет реализовано, то российский парламент окажет услугу президенту США Дональду Трампу, который сам выступал против лотереи грин-карт после того, как в 2017 году террорист-смертник Сайфулло Саипов, приехавший из Узбекистана по грин-карте, совершил теракт в Нью-Йорке. Конгресс США тогда не поддержал Трампа.

О том, что ответ на отказ США в выдаче виз для российских дипломатов-парламентариев должен быть жёстким, накануне заявили и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в МИД РФ, и в Кремле. Другой конкретики о том, чем РФ ответит Вашингтону, пока не поступало.