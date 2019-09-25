Будет май, будет 21-й год, будет финал Лиги Чемпионов

24 сентября в Швейцарии официально объявили то, о чем месяц уже шептались кулуарно: финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в самом северном городе-миллионере на «Газпром-Арене». Как говорят баттл-рэперы: рррраунд!

Боги, как нас только не мучали на протяжении лет московские борзописцы (простите, читатели, всегда мечтал употребить это слово), и по заказу, и по велению души. И «Распил-ареной» дразнили, и стадионом «Зенит» называли, чтоб репутационные издержки на клуб перенести, хотя возводил сооружение комитет по строительству, и постоянно указывали на увеличение сметы (к слову, после войны, когда достраивали стадион имени Кирова, архитектору Александру Никольскому в советских газетах тоже ставили на вид за удорожание стадиона).

При этом никто не обращал внимания на объективные причины долгостроя: смерть японского автора макета Кисе Курокавы, занятость московского НИИ «Мостпроект 4», который был занят разработкой проектной документации для 13 спортивных объектов олимпийского Сочи, получение права на проведения чемпионата мира по футболу-2018 с бонусом в виде Кубка Конфедерации, повлекшее увеличение вместимости арены, кризис 2008-2009 в результате которого пришлось отказаться от немецких стальных конструкций. Отдельно отмечу в режиме бытового ехидства: стадион «Динамо» в Петровском парке строили еще дольше, сметы в публичное пространство так и не утекли, но никто из столичных журналистов не решился пойти на открытый конфликт с Центральным Советом «Динамо».

Мы помним, что когда прижало к реке и сроки стали поджимать, на авансцену вышел эффективный Игорь Албин с бакланом наперевес. Албин обещал сдать стадион в 2016 году — Албин слово сдержал: официально стадион был объявлен готовым в последних числах декабря нужного года. Нежная деталь: из 88 инженерных систем арены на момент сдачи на проектную мощность в 100 процентов работало ноль. Мы должны понимать, что почти 3 года, если отсчитывать с 1 января 2017 года, прошли в режиме постоянных доделок. Поле вот поменяли уже после первых двух матчей. Этим летом посадили деревья и разбили клумбы. Пределов совершенству пока не видно.

Нашему футбольному поколению безумно повезло: в 21 веке три еврокубка были завоеваны российскими клубами, новые арены открылись от Калининграда до Саранска, но даже в этом благолепии Санкт-Петербург стоит особняком.

Посудите сами: в нашем городе с 2017 года с невероятной интенсивностью кипит футбольная жизнь. В 2017 году без эксцессов, несмотря на жесточайшие сроки, прошел Кубок Конфедерации. Вы же помните, что на матч открытия России против Новой Зеландии Владимир Путин прилетел на вертолете. Естественно, арену вдоль и поперек прошерстили бойцы ФСО. Так вот рассказывают, что за полчаса до посадки офицеры с интересом обнаружили пустую комнату, которая не значилась ни на одном из планов. Для чего эта комната, ответить никто не смог. Но успеху первого турнира это не помешало.

В 2018 году без сучка-без задоринки справились с Чемпионатом Мира, включая полуфинал и матч за третье место. К этому моменту все помещения на стадионе уже были подсчитаны. Лигой Европы наш город давно не удивишь, сейчас мы готовится к долгожданной Лиге Чемпионов. Даже новую тематическую подсветку по нашей информации смонтировали и протестировали. Концерты «Ленинграда» и заграничного ВИА «Раммштайн» – в порядке вещей. После немцев со стадиона за 12 часов (!) вывезли полсотни фур с оборудованием. А сотрудники арены, которые пережили творческий вечер Сергея Шнурова, признавались в новогодней курилке: «Нас теперь ничем не испугаешь». Действительно, на весеннем концерте «Ленинграда» одних только протоколов о курении в неположенном месте было выписано 300 штук. Есть основания предполагать, что на этом протоколы попросту закончились.

Теперь нам достался финал Лиги Чемпионов. Я был на одном — в Берлине, в 2015 году. Это совершеннейший отвал башки, «Барселона»-«Ювентус». Столицу Германии испанцы с итальянцами перевернули вверх тормашками, а потом аккуратно поставили на место. Настоящее трехдневное безумие. Кстати, если вы не видели, что сделали с Мадридом в этом мае болельщики «Ливерпуля» – посмотрите обязательно. Мы, естественно, понятия не имеем, кто сыграет в Петербурге в 2021, но уже можно быть уверенным: будет май, будут цвести каштаны, включаться фонтаны, и город наводнят симпатичные европейские болельщики. А мы с вами в статусе гостеприимных хозяев будем наслаждаться этим праздником и, может быть, если повезет с билетами, даже сходим на стадион.

Федор Погорелов