Сутки на севере Петербурга нельзя будет въехать, а потом сутки и съехать с КАД

К закрытию участка кольцевой от Дороги жизни до Колтушского шоссе добавится развязка КАД в районе Выборгского шоссе. Автомобилистов ждет ад с двумя полосами туда, двумя обратно и сложным объездом.

О суточном ремонте предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На транспортной развязке КАД в районе пересечения с Выборгским шоссе (км 123 внешнего кольца, км 18 внутреннего кольца) полностью перекроют четыре съезда.

«В связи с производством работ по ремонту Выборгского шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью в период с 20.00 25 сентября до 20.00 26 сентября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на съездах с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении посёлка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. А в период с 20.00 26 сентября до 20.00 27 сентября на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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Для помощи автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация. Но эти плюсы перекрываются тем, что дополнительно в ночное время суток, будут попеременно перекрываться заезды с Выборгского шоссе на внешнее и внутренне кольцо КАД.

Отметим, что с 23 сентября закрыты две полосы внутреннего кольца от развязки с Рябовским до поворота с Колтушского шоссе. И откроют их только 27 сентября.

Возможность въехать в город будет только по Выборгскому шоссе, у которого на этому участке только по две полосы в обе стороны.