Польская и немецкая «дочки» туроператора Thomas Cook приказали долго жить

Начавший ликвидироваться британский туроператор Thomas Cook потянул за собой близкие структуры.

25 сентября польская туристическая компания Neckermann Polska объявила о банкротстве. Немецкое подразделение туроператора Thomas Cook GmbH также объявило о неплатежеспособности. Накануне Tjareborg, скандинавская дочерняя компания Thomas Cook Group, также оказалась под угрозой закрытия.

Как сообщалось ранее, новости о банкротстве Thomas Cook застали за границей 600 тыс. клиентов компании. В российском «Интуристе», чьи акции британский туроператор выкупил менее года назад, заверили в том, что на отдыхе клиентов ликвидация головной компании не отразится.

Компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации 23 сентября. Долги компании, носящей имя изобретателя организованного туризма Томаса Кука, на данный момент составляют около 200 миллионов фунтов.