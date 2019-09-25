В петербургские суды подано 900 исков о защите избирательных прав, треть удовлетворена

Петербургские суды получили 884 административных иска о защите избирательных прав. Удовлетворены 307.

О судебном аспекте прошедших в Петербурге выборов рассказал 25 сентября глава петербургского горизбиркома Виктор Миненко. По его словам, в городской суд поступил 141 иск об оспаривании решения избиркома, удовлетворены 24.

При этом Миненко назвал выборы высококонкурентными, особенно упирая на то, что противники «Единой России» нарастили свою долю в общем количестве избранных муниципальных депутатов. «Каким способом люди добивались — пусть рассматривают суды», – сказал глава ГИК. При этом в ходе обсуждения выборов в Центризбиркоме прозвучало мнение, что кандидаты боролись не друг с другом, а с произволом.

Ранее стало известно, что в связи с муниципальными выборами в Петербурге в ЦИК поступило 1177 обращений. По 173 информация была направлена в правоохранительные органы, но никакого развития эта ситуация не получила.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли одновременно с губернаторскими 8 сентября. Чтобы подвести их результаты, избирательным комиссиям муниципальных образований потребовалось десять дней: кое-где окончательное решение не принимали вплоть до 18 сентября. За это время во многих муниципалитетах избиркомы устроили пересчет голосов, в результате которого оппозиционные кандидаты потеряли мандаты. Выборы вообще прошли с многочисленными скандалами: начиная с 8 сентября петербургский избирком получил 1600 обращений, касающихся голосования за кандидатов в органы местного самоуправления.