Reuters: Saudi Aramco после атаки дронов восстановила добычу нефти раньше срока

Саудовская Аравия восстановила свои мощности по добыче нефти до 11,3 миллиона баррелей в день после нападений на нефтяные объекты 14 сентября, сообщают три источника Reuters, знакомые с ситуацией в Saudi Aramco.

Как уточняет 25 сентября агентство, добыча нефти на месторождении Хурайс в настоящее время составляет 1,3 миллиона баррелей в сутки, а на месторождении Абкаик – около 4,9 миллиона баррелей в сутки.

В середине сентября саудовские нефтяные объекты были атакованы с воздуха. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Саудовская Аравия настаивает на том, что именно Иран использовал беспилотники типа Delta Wing, чтобы атаковать Saudi Aramco.

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сокращала производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.