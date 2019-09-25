Экс-главу Danske bank в Эстонии нашли мертвым. В годы его руководства в банке могли отмыть 200 млрд евро

На окраине Таллина нашли мертвым экс-руководителя эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе. Он пропал без вести два дня назад.

По информации «Интерфакса», ссылающегося на местную полицию, тело Рехе нашли 25 сентября в саду. Смерть, судя по всему, была насильственной, но это не убийство.

Банкир пропал позавчера утром. Он вышел из своего дома в пригороде эстонской столицы – без телефона и собаки, с которой обычно гулял по близлежащему лесопарку. Больше Рехе не видели. Его искали не только полицейские, но и волонтеры. Привлекали служебных собак и беспилотник.

Danske bank – крупнейший датский коммерческий банк. В 2018 году его отделение в Эстонии оказалось в центре скандала с отмыванием денег. По версии правоохранительных органов, через банк в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Летом 2018-го эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело – после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. Браудер утверждал, что местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. Но государственный прокурор Эстонии Марек Вахинг заявлял журналистам, что Рехе не подозревают в отмывании денег. Топ-менеджер руководил эстонским отделением Danske bank в 2008-2015 годах.

Реклама



После скандала Danske Bank объявил о закрытии филиалов в России, Эстонии, Литве и Латвии.