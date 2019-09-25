Google может не исполнять «право на забвение» за пределами ЕС, решил суд

Европейский суд постановил, что поисковик Google не обязан применять некоторые стандарты конфиденциальности регионального характера на мировом уровне, что является ударом по намерениям Европы экспортировать свою цифровую правовую базу за границы ЕС, сообщает в среду, 25 сентября, «Роскомсвобода».

На требовании к Google удалять личную информацию по запросу пользователей во всём мире с 2015 года настаивала французская комиссия по информатизации и свободе (CNIL). В 2016 году Google представил возможность геоблокировки, что сделало невозможным доступ к ссылкам на удалённую информацию для пользователей из ЕС. Однако CNIL всё равно оштрафовала Google на €100 000. Именно этот штраф поисковик успешно оспорил в Европейском суде.

«На данный момент законодательство ЕС не дает оснований требовать у поисковой системы, которая удовлетворила законные требования ЕС об удалении записей, требовать этого удаления во всех версиях поисковой системы», – цитируют в правозащитной организации решение суда.

В суде Google обосновывал свою позицию в том числе тем, что некоторые авторитарные режимы могут превратно толковать «право на забвение» и принуждать поисковик удалять из поиска страницы, чтобы скрыть свои преступления.

В феврале 2019 года правозащитники обратились в Конституционный суд РФ с целью добиться отмены российского закона о праве на забвение. Заявители утверждали, что политики, чиновники, госслужащие и бизнесмены используют его для удаления из Сети информации о своих проступках. Однако в апреле КС принял решение отказать в рассмотрении жалобы .