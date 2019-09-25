ГК «ПСК»: строительство в исторических районах — не проблема, а развитие

Новое строительство в центре Петербурга строго зарегламентировано и является объективно сложной задачей для девелоперов. Как строить в городе, где повсюду история?

ПСК

В 2016-2019 годах ГК «ПСК» построила два дома бизнес-класса в локациях возле Невского и Лиговского проспектов: ЖК «Дипломат» и клубный дом Look. Ещё два находятся на стадии строительства: Nobelius в исторической части Выборгского района, на Выборгской улице, и «Новый Невский», в 50 шагах от Невского проспекта на ул. Тележная.

— Петербург, в отличие, например, от Москвы, гораздо жёстче подходит к вопросу сохранения архитектурного наследия. И это абсолютно правильно, — рассказывает руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Архитектурное наследие, которым мы располагаем, требует бережного отношения. В нулевые город допустил ряд ошибок, позволив появиться «кафельным дворцам» и «стекляшкам» там, где они совершенно не к месту. Откровенно говоря, это преступление и никто не хочет повторения такой истории. Прежде всего, сами девелоперы. Однако маятник качнулся в другую сторону. Сейчас строительство в центре объективно затруднено десятками регламентов, и чрезмерно чувствительным отношением даже к забытым локациям, явно требующим преображения. Словом, возник новый риск, и это застой.

По мнению ГК «ПСК», архитектура новых домов должна проходить строгую экспертизу и оценку архитектурных советов: как именно новый дом впишется в контекст окружающих зданий. Примеры в лице Новой Голландии и здания бывшей ткацкой Фабрики на Обводном канале («Ткачи») показывают, что обновление локаций в корне меняет их восприятие в лучшую сторону.

— Кроме кварталов с исходным архитектурным материалом для реконструкции, в городе предостаточно пустырей, — продолжает Сергей Мохнарь. — Такие площадки остались, например, прямо рядом с Невским проспектом, на Тележной улице. Здесь потрясающее окружение, рукой подать до главной улицы города, до квартала бутиков высокой моды, Александро-Невской лавры и красивых доходных домов. Но по какой-то странной причине петербургская архитектура и атмосфера именно здесь уступила место ангарам и заборам. Невозможно представить себе крупный город в Европе с подобной ситуацией в центре. Строительство ЖК «Новый Невский» призвано положить начало обновлению и развитию этой территории.

Девелопер отмечает, что позитивный опыт в городе имеется. ЖК «Дипломат» на пр. Бакунина, ЖК Look возле Лиговского проспекта или новый дом в Басковом переулке демонстрируют живой пример того, как новые объекты дают развитие старым кварталам.

— В примере с Тележной улицей и окружающими её кварталами мы видим необходимость развития, глотка свежего воздуха в лице новых зданий. Причём зданий не абы каких, но петербургских: созданных архитектурной студией, понимающей нюансы работы с городской фактурой. Основная сложность при строительстве рядом со старинной застройкой — это определение фактического её состояния. В ряде случаев зданиями не занимались десятилетиями, но это не повод забросить всё еще лет на 20-30. Мы продолжаем строить Петербург, — заключает Сергей Мохнарь.

Подробная информация о проектах ГК «ПСК» в исторических кварталах Центрального и Выборгского района, а также в других объектах – в офисах продаж и по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

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ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/