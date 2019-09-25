«Росгвардеец в балетной пачке». Депутаты переутвердили на должности вице-губернатора по культуре и безопасности Кириллова

Заксобрание Петербурга продлило полномочия вице-губернатора Владимира Кириллова, который курирует в городском правительстве сферы культуры и безопасности. Его кандидатуру поддержали 37 депутатов из пятидесяти, семеро высказались против, трое воздержались, передает корреспондент «Фонтанки».

Резко раскритиковали работу Владимира Кириллова депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Максим Резник (беспартийный) и Оксана Дмитриева (Партия роста). «Более незаметного вице-губернатора не найти. Мы не знаем вашей позиции, стратегии», – обратилась Дмитриева к Кириллову. С ней поспорил Максим Резник – депутат напомнил, что по крайней мере в одном вопросе вице-губернатор свою позицию выражал активно: когда поддерживал присвоение имени Ахмата Кадырова мосту через Дудергофский канал.

«Меня вообще смущает эта должность – вице-губернатор по культуре и безопасности. Куратор культуры и безопасности – все равно что росгвардеец в балетной пачке. Это странно по меньшей мере», – заявил с трибуны депутат.

Борис Вишневский поинтересовался у вице-губернатора, когда прекратится практика «незаконной цензуры плакатов на митингах»: депутат напомнил, что вот уже около года протестующих не пускают на площади с плакатами, на которых написаны имена Александра Беглова и Владимира Путина. «Комитет по правопорядку не занимается этими вопросами, этим занимаются правоохранительные органы – МВД и Росгвардия. Есть закон РФ, который обязателен для всех. В соответствии с законом мы и поступаем», – ответил вице-губернатор депутату.

В составе петербургского правительства на посту куратора культурной сферы Владимир Кириллов начал работать еще при губернаторе Георгии Полтавченко. Заниматься еще и безопасностью ему поручил в январе этого года Александр Беглов: Кириллов – выходец из КГБ, а в прошлом руководил Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.