Признать неудовлетворительной. ЦИК может выставить «двойку» горизбиркому Петербурга

Центризбирком России на заседании 25 сентября может признать неудовлетворительной работу избирательной комиссии Петербурга в части контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов. Это следует из проекта постановления ЦИК, пишет News.ru.

ЦИК может признать неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома на муниципальных выборах, так как последний не принял достаточные меры реагирования на выявленные нарушения законодательства. Кроме того, «неуд» ГИК может получить и за недостатки формирования избирательных комиссий муниципальных образований.

В ходе подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге Центризбирком получил 1177 обращений о нарушениях, сообщила в ходе заседания глава центральной комиссии Элла Памфилова. По другим регионам, где 8 сентября проходили аналогичные выборы, ЦИК совокупно получила 743 обращения. Данные по 173 обращениям комиссия направила в правоохранительные органы, однако, по словам Памфиловой, никакого развития ситуации за этим не последовало.

Напомним, в Петербурге 8 сентября одновременно прошли губернаторские и муниципальные выборы. Последние сопряжены с чередой скандалов, в частности в ряде комиссий провели пересчет бюллетеней, после чего кандидаты от «Единой России», как правило, добирали недостающие для проходных строчек голоса, а кандидаты от демократических сил, напротив, теряли позиции. Результаты подсчитали только 18 сентября. Со дня голосования горизбирком получил 1,6 тысячи обращений о нарушениях на муниципальных выборах.