Лихачам в Эстонии предложат выдохнуть и подумать на «успокоительных остановках»

В Эстонии к водителям, которые превышают скорость, будут применять успокоительные меры: с 26 сентября лихачи смогут не платить штраф, а подумать о своём поведении на принудительной остановке 40 или 60 минут.

Как 25 сентября поясняет издание Postimees, новые меры на несколько недель вводят в качестве эксперимента. Сотрудники полиции проанализировали ситуацию на дорогах, опросили граждан и поняли, что штрафы уже не останавливают водителей: процедура оплаты стала для них привычной. Полицейские решили применить «человеко-ориентированный подход», по которому люди гораздо больше дорожат временем, чем деньгами, и будут испытывать неловкость и остерегаться «успокоительной остановки», боясь, что их может увидеть кто-нибудь из знакомых. Авторы инициативы уверены, если хотя бы один человек поймёт, что был не прав, и отныне решит ездить по правилам, окружающие последуют его примеру.

Как рассказал советник по вопросам инноваций департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс, использовать новую «опцию» и расплатиться временем в ближайшие несколько недель смогут водители, которые раньше не попадались на превышении скорости. Продолжительность остановки зависит от серьёзности нарушения.

Каземетс отметил, что участники движения, которые грубо нарушат правила дорожного движения и разгонятся больше нормы на 40 километров в час, также не смогут просто «успокоиться». Им придётся отвечать по действующему закону. Летом 2019 года за превышение скорости в Эстонии поплатился россиянин. Мужчину, который «торопился домой к семье», депортировали из страны и запретили въезд в Шенгенскую зону.