В Петербурге обыскивают медицинские центры. Визитов десятки, в том числе по домам владельцев и персонала

Следственный комитет Петербурга пришел в пять частных медицинских центров города. Судя по составу оперативников, дело касается надувательства клиентов под видом профессиональных врачей.

По информации «Фонтанки», утром 25 сентября сотрудники следственного комитета и оперативники уголовного розыска ГУ МВД начали проведение десятков обысков в частных медицинских клиниках Петербурга. По предварительной информации, силовики работают в пяти медицинских центрах. Причем некоторые из них расположены в центре Петербурга – в Центральном и Петроградском районах. Также обыски идут в квартирах владельцев компаний и сотрудников.

Пока собеседники «Фонтанки» не очень охотно раскрывают обстоятельства, но нашему изданию достоверно известно, что со следственным комитетом работают оперативники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска.

Исходя из данной информации, можно констатировать, что уголовное дело не касается налоговых или иных экономических составов. Данный отдел главка, как правило, реализует информацию по массовому мошенничеству в отношении граждан. К примеру, они неоднократно привлекали предпринимателей, торгующих БАДами.

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Не исключено, что и в данном случае дело возбуждено по оказанию фиктивных медицинских услуг. Нередко в таких фирмах персонал, не имеющий профильного образования, выдает себя за дипломированных врачей.

«Фонтанка» собирает подробности. Наше издание уверено, что за обысками начнутся задержания.