Глава петербургского горизбиркома рассказал о 36 случаях пересчета на муниципальных выборах и порадовался: «Сделали всё, что могли»

Глава петербургской ГИК Виктор Миненко заявил, что комиссия в ходе муниципальных выборов в городе «сделала всё, что могла». Ранее в ЦИК было направлено 1177 обращений.

Миненко 25 сентября принимает участие в заседании ЦИК, в чьей повестке значатся муниципальные выборы в Петербурге. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что ГИК не являлась организатором этого плебисцита, но «роль ее огромна». В связи с этим она спросила Миненко, считает ли он, что городская комиссия полностью реализовала свои полномочия. «Всё, что могли, сделали. Отработали с полной ответственностью, — рапортовал Миненко. — Придерживались рамок законодательства».

По его словам, в городе зафиксировано 36 случаев повторного пересчета голосов. В 3 из них — в МО «Озеро Долгое» – ГИК даже не получила первичные протоколы. Памфилова спросила, что же в этом случае сделала комиссия. «Ввели результаты в ГАС «Выборы», — не стал скрывать Миненко.

Ранее стало известно, что в связи с муниципальными выборами в Петербурге в ЦИК поступило 1177 обращений. По 173 информация была направлена в правоохранительные органы, но никакого развития эта ситуация не получила.