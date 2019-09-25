Сайменский канал заблокирован из-за поломки шлюзовых ворот. Несколько грузовых судов застряли на границе Финляндии и России
Движение через Сайменский канал, который соединяет Выборг и Лаппеенранту, затруднено в связи с поломкой нижних шлюзовых ворот. Об этом "Фонтанке" 25 сентября сообщили в Погрануправлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Оформление проводится в обычном режиме, но в случае скопления Пограничное управление рекомендует следующим из Финляндии грузовым судам, которые заявились на оформление на МПП "Брусничное", осуществить остановку на якорных стоянках 18 и 18Д", – уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, ремонт продлится до 27 сентября, капитаны на российской стороне о внештатной ситуации предупреждены.
Как пишет местное издание Etela-Saimaa со ссылкой на руководителя подразделения по внутренним водным путям Теро Сикиё из Транспортного агентства Финляндии, дефект в опоре для шлюзовых ворот Соскуа был обнаружен вечером 24 сентября. При такой неисправности использовать их нельзя. В момент поломки три судна шли из России в Финляндию, пять – в противоположную сторону. Один сухогруз застрял в Сайменском канале в районе шлюза.
По информации портала MarineTraffic, с вечера в Сайменском канале cо стороны РФ стоит вышедший из Высоцка российский сухогруз.
Финляндия, которая арендует у России Сайменский канал, совсем недавно завершила ремонт шлюзовых ворот. Соскуа были заменены этой зимой, поэтому поломка стала для финнов неожиданной. Пока не ясно, произошло ли это из-за ошибки при установке ворот.
Ранее сообщалось, что Сайменский канал хотят углубить.
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Справка:
Судоходный канал, соединяющий озеро Сайма в юго-восточной части Финляндии и Выборгский залив в России, был построен в период пребывания Финляндии в составе Российской империи и открыт в 1856 году. Реконструированный в 1963 - 1968 годах, он имеет общую протяжённость с морским фарватером - 57,3 км, из которых Финляндии принадлежат 23,3 км, России - 34 км.
Сайменский канал стал для юго-восточной Финляндии ключевой транспортной артерией, которая обеспечивает доступ местных товаров на мировой рынок и способствует экономическому росту региона и страны в целом. Только за 50 лет после реконструкции канала по нему перевезено более 60 млн тонн грузов.
Управление гидротехническими сооружениями и поддержание канала в судоходном состоянии осуществляются финляндской стороной, поддержание в судоходном состоянии подходного фарватера — российской. Максимальная проектная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тыс. судов в оба направления, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 млн тонн.
Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию. Договор аренды был продлён в 2010 году до 2063-го.
В мае 2019 года финны завершили замену шлюзовых ворот, начатую в 2016-м.
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