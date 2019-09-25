«Солид Банк» предлагает собственникам бизнеса кредит «Премиум» на любые цели от 9,99% годовых

АО "Солид Банк"

Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.

«Солид Банк» работает в направлении обслуживания бизнеса с 1991 года и хорошо знаком с проблемами и потребностями предпринимателей, и ставит на первое место комплексный подход к клиенту. Банк всегда прислушивается к запросам, поступающим от клиентов, и разрабатывает удобные программы. Потребительский кредит "Премиум" создан совместно с клиентами.

Многие предприниматели получают отказ от банков в оформлении потребительского кредита. Основная причина отказа связана с тем, что они являются не наемными сотрудниками организации, а собственниками или учредителями. Процедура оформления займов таким клиентам более сложная, необходимо проводить анализ бизнеса и учесть все риски, поэтому некоторые банки предпочитают не работать с данной категорией клиентов как с физическими лицами.

«Солид Банк» идет на встречу и предоставляет возможность оформить потребительский кредит на сумму до 10 000 000 рублей. Суммы больше рассматриваются в индивидуальном порядке.

Условия кредита*:

срок кредита от 13 месяцев до 7 лет;

ставка от 9,99%* до 16%;

сумма кредита от 500 000 до 10 млн. рублей.

«Спрос на потребительские кредиты собственниками бизнеса в последние годы только растет, – комментирует Анна Мамеко, начальник управления розничных продаж АО «Солид Банк», – В «Солид Банк» также поступало большое количество запросов на кредит от индивидуальных предпринимателей. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям, делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности рынка. Также мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому персональный менеджер может выехать на территорию клиента в оговоренное время».

Заявку на кредит можно оформить в любом офисе АО "Солид Банк", а также на сайте банка www.solidbank.ru.

*Потребительский кредит "Премиум" действителен для физических лиц, являющихся Индивидуальными предпринимателями либо учредителями юридических лиц (осуществляющих свою деятельность не менее 12 месяцев), обратившиеся в Банк за кредитом для нужд, не связанных с деятельностью Юридического лица/ИП, отвечающие требованиям Банка к заемщикам. Процентная ставка от 9,99% применяется, если кредит выдается под залог приобретаемых непрофильных активов АО «Солид банк» за счет кредитных средств и внесение первоначального взноса от 30%. С подробными условиями потребительского кредита «Премиум» можно ознакомиться на сайте www.solidbank.ru. АО "Солид Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329.