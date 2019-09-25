Хорошо обустроились. IKEA нарастила годовую выручку в России на 17%

Продажи шведского мебельного концерна IKEA в России выросли на 17% по итогам финансового года, который завершился 31 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора российского подразделения компании Понтуса Эрнтелла. https://www.interfax.ru/business/677826

Точного показателя топ-менеджер не раскрыл, но отметил, что увеличение произошло за счет роста трафика на 5% – до 67 млн посетителей. Посещаемость российского интернет-магазина IKEA выросла на 16%. Доля онлайн-продаж достигла 11% от общей выручки.

В предыдущем финансовом году продажи компании в России в рублях выросли на 2%.

Для сравнения, по данным СПАРК, выручка ООО «Икеа Дом» (управляет магазинами IKEA в России) в 2018 календарном году выросла на 11,3%, до 102,5 млрд рублей. В 2017 году показатель сократился на 7,4%

Сейчас в России работает 14 магазинов IKEA в торговых центрах «Мега», один магазин городского формата в Москве, а также несколько дизайн-студий.