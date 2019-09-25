По муниципальным выборам в Петербурге в ЦИК поступило 1177 обращений. Это больше половины от всех аналогичных по стране

В ходе подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге Центризбирком получил 1177 обращений о нарушениях. 173 ушли силовикам, но безрезультатно.

О результатах единого дня голосования рассказала 25 сентября глава ЦИК Элла Памфилова. На остальные регионы, где проходили муниципальные выборы, приходится 743 обращения. По словам Памфиловой, информация по 173 обращениям была направлена в правоохранительные органы, но никакого развития эта ситуация не получила.

Ранее Памфилова заявила, что выборы в Петербурге не избавились от родовых травм https://www.fontanka.ru/2019/09/24/108/ . «На днях мы смотрели архив, оказалось, что многие аналогичные проблемы на выборах в Санкт-Петербурге были и 25 лет назад, но не в такой степени, как ныне», – подчеркнула глава Центризбиркома.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли одновременно с губернаторскими 8 сентября. Чтобы подвести их результаты, избирательным комиссиям муниципальных образований потребовалось десять дней: кое-где окончательное решение не принимали вплоть до 18 сентября. За это время во многих муниципалитетах избиркомы устроили пересчет голосов, в результате которого оппозиционные кандидаты потеряли мандаты. Выборы вообще прошли с многочисленными скандалами: начиная с 8 сентября петербургский избирком получил 1600 обращений, касающихся голосования за кандидатов в органы местного самоуправления.