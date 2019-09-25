СМИ: Окружение Трампа пыталось предотвратить его переговоры с Зеленским

Представители администрации президента США якобы хотели не допустить контактов между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Некоторые высокопоставленные чиновники вели закулисную борьбу, чтобы отложить встречу и телефонные переговоры Трампа и Зеленского, опасаясь, что Трамп будет использовать этот разговор, чтобы заставить Киев предоставить информацию о потенциальном сопернике Трампа в гонке 2020 года, бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне Хантере», – сообщает издание Washington Post.

Рейтинг Байдена упал на фоне обвинений его сына в коррупционных действиях на Украине, однако американский президент мог попытаться получить компромат, чтобы окончательно похоронить шансы бывшего вице-президента на участие в выборах.

Переговоры Трампа и Зеленского состоялись. Американский президент подтвердил, что Байден был одной из тем разговора. Он также разрешил опубликовать стенограмму переговоров 25 сентября.

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Совет национальной безопасности, как пишут СМИ, был недоволен действиями американского лидера. А тот, в свою очередь, якобы принял решение заморозить финансовую помощь Киеву, чтобы получить дополнительные сведения о деятельности Хантера Байдена на Украине.

В Белом доме опровергли сообщения СМИ, отметив, что среди элит нет разногласий в вопросе Украины.