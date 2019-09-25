В России началось производство аналога американских винтовок AR-15, продажи которых сворачивают в США из-за их использования в «шутингах»

Серийное производство российского аналога американской полуавтоматической винтовки AR-15, которую регулярно используют в противоправных целях в США, наладили в Москве. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя оружия компанию ORSIS.

«Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», – сказал официальный представитель российского производителя.

Главной отличительной особенностью российской модификации ORSIS-AR15J являются стволы собственного производства, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки, утверждает производитель.

Изначально полуавтоматическая винтовка AR-15 под патрон 5,56?45 миллиметров разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США. Она была принята на вооружение американской армии в 1958 году.

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Фото: TheAlphaWolf/public domain/Wikipedia

Уточняется, что ORSIS уже начала принимать предзаказы на данное оружие. Однако на сайте компании нет даже упоминания нового образца стрелкового оружия.

Новость о российском производстве винтовки пришла спустя неделю после того, как американская компания Colt объявила о прекращении выпуска AR-15 для гражданских лиц. Эксперты по оружейной промышленности связали решение Colt с общественным давлением из-за участившихся случаев массовой стрельбы.

Два последних случая незаконного использования AR-15 произошли в США в феврале и августе 2019 года. Зимой отчисленный из школы города Паркленд (штат Флорида) 20-летний Николас Круз с помощью винтовки AR-15 убил 17 учеников учебного заведения. В конце лета в Филадельфии (штат Пенсильвания) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, ранив шесть правоохранителей. 36-летний Моррис Хилл забаррикадировался в доме и в течение нескольких часов вел из него стрельбу. Сдался после переговоров. У Хилла имелась при себе полуавтоматическая винтовка AR-15. Самый громкий случай массовой стрельбы из AR-15 произошел в октябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада). Тогда 64-летний Стивен Пэддок открыл с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay огонь по посетителям музыкального фестиваля, погибли 59 человек, более 500 получили ранения.