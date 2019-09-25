«Не открывать метро – мужественное решение». Эдуарда Батанова утвердили вице-губернатором, несмотря на критику оппозиции

Заксобрание Петербурга переутвердило на должности вице-губернатора Эдуарда Батанова, курирующего в городском правительстве транспорт и инвестиции. В поддержку его кандидатуры отдали голоса 40 депутатов из пятидесяти, двое воздержались, пятеро выступили против, передает корреспондент «Фонтанки».

С критикой в адрес Эдуарда Батанова выступили депутаты Максим Резник (беспартийный) и Борис Вишневский («Яблоко»). Они назвали «позорным» решение городского правительства не открывать станции Фрунзенского радиуса метрополитена для пассажиров в обещанный срок, 5 сентября.

«Совершенно невозможно назначать человека, который несет прямую ответственность за обман целого района», – заявил Максим Резник. С ним поспорил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. «Я участвовал в принятии этого решения. Оно было абсолютно правильным. Это мужественное решение было», – заявил лидер петербургской «Единой России».

Запуск метро – все равно что пуск ракеты, сказал Вячеслав Макаров: давать отмашку нельзя, если «возможен сбой какой-то из систем».

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Депутат петербургского парламента от Партии роста Оксана Дмитриева раскритиковала кадровую политику транспортного блока правительства, который курирует Батанов. Она назвала некомпетентным председателя комитета транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Ранее «Фонтанка» писала о том, почему Смольный отказался открывать для пассажиров построенные станции метро во Фрунзенском районе, запустив их лишь в тестовом режиме. К тому моменту у ГУП «Петербургский метрополитен» было более полутора тысяч замечаний к объекту, а Ростехнадзор еще не выдал заключения о соответствии.