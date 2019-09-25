Команде Петербурга по керлингу на колясках нужна помощь, чтобы отправиться на турнир

В октябре петербургская команда по керлингу на колясках планирует принять участие в открытом Кубке Москвы. Для того чтобы отправиться на соревнования, спортсменам необходимо 79 200 рублей. Из городского бюджета выезд не может быть оплачен.

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать петербургских керлингистов и помочь собрать нужную сумму. Соревнования пройдут с 20 по 23 октября. В них будут участвовать спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата как из России, так и из-за рубежа.

«Для петербургской сборной, в которую входят как титулованные игроки (призеры всероссийских и международных состязаний), так и те, кто начал свои тренировки несколько лет назад, это отличная возможность получить новый опыт и проявить свое мастерство. Клуб «Монолит» развивает керлинг на колясках в Петербурге с 2009 года, за это время спортсмены приняли участие в десятках соревнованиях – главная составляющая развития любого спорта и спортсмена», – говорят в Благотворительном фонде.

Однако, не все выезды могут быть оплачены из городского бюджета (о том, как оказывается поддержка петербургским паралимпийцам, «Фонтанка» подробно рассказывала). Поэтому спортсмены и фонд обращаются к петербуржцам и просят помочь собрать необходимую сумму. Чтобы пятеро спортсменов и один сопровождающий смогли отправиться на Кубок Москвы, команде необходимо 79 200 рублей для оплаты проезда, проживания и питания на время участия в турнире.

«Для нас это прекрасная возможность поиграть на «другом» льду. В 2018 году на данном мероприятии мы заняли 2 место», – поделилась Анна Карпушина, капитан петербургской команды по керлингу на колясках.

«Керлинг помогает спортсменам двигаться вперед в профессиональном, личностном плане и не вспоминать про сложные периоды в их жизни, ведь у большей части игроков приобретенная инвалидность», – отмечают в «ТОЧКЕ ОПОРЫ».

Поддержать команду можно на сайте Благотворительного фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» с пометкой «керлинг» или связаться с сотрудниками: тел. (812) 983 7221, info@fondopora.ru (пн-пт с 9:30 до 18:00).