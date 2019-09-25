Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +10
$ 63.71р
70.02р
13:12 25.09.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
25.09.2019 11:32
Печать

Команде Петербурга по керлингу на колясках нужна помощь, чтобы отправиться на турнир

В октябре петербургская команда по керлингу на колясках планирует принять участие в открытом Кубке Москвы. Для того чтобы отправиться на соревнования, спортсменам необходимо 79 200 рублей. Из городского бюджета выезд не может быть оплачен.

Команде Петербурга по керлингу на колясках нужна помощь, чтобы отправиться на турнир

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать петербургских керлингистов и помочь собрать нужную сумму. Соревнования пройдут с 20 по 23 октября. В них будут участвовать спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата как из России, так и из-за рубежа.

«Для петербургской сборной, в которую входят как титулованные игроки (призеры всероссийских и международных состязаний), так и те, кто начал свои тренировки несколько лет назад, это отличная возможность получить новый опыт и проявить свое мастерство. Клуб «Монолит» развивает керлинг на колясках в Петербурге с 2009 года, за это время спортсмены приняли участие в десятках соревнованиях – главная составляющая развития любого спорта и спортсмена», – говорят в Благотворительном фонде.

Однако, не все выезды могут быть оплачены из городского бюджета (о том, как оказывается поддержка петербургским паралимпийцам, «Фонтанка» подробно рассказывала). Поэтому спортсмены и фонд обращаются к петербуржцам и просят помочь собрать необходимую сумму. Чтобы пятеро спортсменов и один сопровождающий смогли отправиться на Кубок Москвы, команде необходимо 79 200 рублей для оплаты проезда, проживания и питания на время участия в турнире.

«Для нас это прекрасная возможность поиграть на «другом» льду. В 2018 году на данном мероприятии мы заняли 2 место», – поделилась Анна Карпушина, капитан петербургской команды по керлингу на колясках.

«Керлинг помогает спортсменам двигаться вперед в профессиональном, личностном плане и не вспоминать про сложные периоды в их жизни, ведь у большей части игроков приобретенная инвалидность», – отмечают в «ТОЧКЕ ОПОРЫ».

Поддержать команду можно на сайте Благотворительного фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» с пометкой «керлинг» или связаться с сотрудниками: тел. (812) 983 7221, info@fondopora.ru (пн-пт с 9:30 до 18:00).

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор